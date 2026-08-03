女性の写真を生成AIで加工して作ったわいせつな画像、いわゆる「性的ディープフェイク」を実在する女子陸上選手で作成し、SNSに投稿していたとみられる会社員の男が警視庁に逮捕されたことが分かりました。捜査関係者によりますと、逮捕されたのは兵庫県姫路市の会社員・井元健太容疑者（32）です。井元容疑者は今年2月、20代の女性3人の高校時代の陸上ユニフォーム姿の写真を生成AIを使って裸の画像などに加工し、SNSに投稿して名