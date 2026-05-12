今回のおさんぽは神楽坂！レトロモダンな街で人気グルメと文化的スポットを巡る旅こんにちは。『るるぶ＆more.』編集部員の“まいまい”です。今回おさんぽするエリアは神楽坂。東京都新宿区にありながら、江戸時代の花街の面影を残すレトロモダンな雰囲気が魅力です。定番の開運スポットや人気のレストランはもちろん、ちょっと寄り道して古きよき活版文化に触れたり、石畳の脇道にそれて隠れ家的カフェに立ち寄ったりするのも素