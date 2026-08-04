4日午後、大阪府河内長野市で「刃物を持った人物が徘徊している」と通報があった。捜査関係者によると、駆け付けた警察官に向かって来たため、警察官が発砲。撃たれた人物は負傷し、病院に搬送された。男とみられ、詳しい容体は不明。他にけが人はいない。この人物は警察官の到着時、出血していたという情報があり、府警が発砲に至る経緯や、身元を調べている。