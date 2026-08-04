熊本県で起きた地震による部品供給の遅れなどにより、大手自動車メーカーで工場の操業停止が続いています。▼ホンダは4日、熊本県で発生した地震により部品の供給に影響が出ているため、自動車製造の主要拠点である埼玉県の工場を8月5日から19日、三重県の工場も8月6日から19日にかけて休止すると発表しました。8日から16日の夏休み後の3日間、休止を延長するということです。ホンダは、被災した熊本県のバイク工場でも8月7日まで