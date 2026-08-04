顔はウシ、でも体はヒツジ？ウシのようなヒツジ、その名も「うっしー」が、いまSNSで大きな話題になっています。【写真を見る】小さいころの「うっしー」ウシのようなヒツジ！？ 「うっしーくん」が話題出水麻衣キャスター:こちらへ向かってくる可愛らしいヒツジたち。その中から現れたのはウシかと思いきや、“ウシのようなヒツジ”です。少しややこしいですが、名前は「うっしー」で、6歳の男の子です。六甲山牧場の来場者