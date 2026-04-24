酒田港では23日、大手通販会社「ジャパネット」が企画した今シーズン最初の大型クルーズ船が入港し、歓迎のセレモニーが行われました。酒田市の酒田北港には23日午前7時半ごろ、スイスの大型クルーズ船「MSCベリッシマ」が入港しました。全長315メートル、総トン数17万1000トンを超える大型外航クルーズ船で、乗客はおよそ4300人です。今回は、国内大手通販会社「ジャパネット」が企画し日本