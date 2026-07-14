『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「盗んださい銭で“お参り”男は“夜明け前の野球帽”か」についてお伝えします。◇夜の神社に現れた、帽子をかぶった男。さい銭箱の方へと近づきます。 すると、板の上に乗っていたさい銭を見つけ、手にとり。さらに、引き出しに手をかけ、箱の中を確かめているようです。そのまま立ち去る…かと思いきや、帽子の男は足を止め。盗んだとみられるさい銭を、なんと箱の中へ