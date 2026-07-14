『RIZIN LANDMARK 15 in HIROSHIMA』で山本アーセンと対戦するヒロヤ （C）ORICON NewS inc.オリコンニュース

2連敗中のヒロヤが山本アーセン戦へ、フライ級生き残りをかけ覚悟を語る

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • RIZINフライ級のヒロヤが7月18日の山本アーセン戦に向けて語った
  • 2連敗中で後がない状況だが「フライ級チャンピオンになる」と強い意志を示す
  • グラップリングを重点強化し、KOまたは一本でのフィニッシュを狙うとのこと
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