のと里山空港が、世界で唯一のポケモンとコラボした空港「のと里山ポケモン・ウィズ・ユー空港」として生まれ変わりました。現地から中継です。■高槌七海 アナウンサー：こちらは、「のと里山ポケモン・ウィズ・ユー空港」です。1階ロビーにきていますが壁や柱、案内板などいたるところにポケモンたちがいて訪れた人を出迎えてくれています。 エスカレーターの壁面に描かれているのは空