日本武道館での初単独ライブ開催を発表したヤーレンズ日刊スポーツ

ヤーレンズ 来年3月7日に日本武道館で初の単独ライブ開催を発表

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • ヤーレンズが来年3月7日に日本武道館で単独ライブを開催すると発表した
  • 結成15周年の節目に「一万人に漫才in日本武道館」を初めて開催するという
  • 出井は「去年の春から動いていたが半信半疑だった」と率直な心境を明かした
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