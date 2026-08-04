お笑いコンビ・マシンガンズの滝沢秀一が４日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。竹串の捨て方について妙案を示してくれた。ごみ清掃員としても活動している滝沢は、竹串がごみ袋を突き破った画像を添付し「竹串はそのまま可燃ごみに入れると突き破ってくることが多いので、ごみ出しにいく時も危ないです」と、その危険性を訴えた。その上で「油を切れば、プラ資源として出せますが、大変であれば、空いた油容器に竹串を入れて、