熊本地震の後に発生したイオンモール熊本の爆発の犠牲となった30代の女性。3日に行われた通夜にあったのは、真っ白なウエディングドレスです。そこには、亡き妻への思いが込められていました。■亡くなった女性の夫「付き合い自体は長かったんですけど、着せる機会がちょっとできなくて、今までに」会場に置かれた純白のウエディングドレス。■亡くなった女性の夫「写真は撮りたいねと話していた。あっちに行っても着てくれ