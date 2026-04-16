（新竹中央社）半導体受託製造世界最大手、台湾積体電路製造（TSMC）は16日の業績説明会で、今年第1四半期（1〜3月）の売上高が359億米ドル（約5兆7千億円）で過去最高となったと発表した。魏哲家（ぎてつか）董事長（会長）兼最高経営責任者（CEO）は、人工知能（AI）関連の需要が依然として非常に根強く、今年1年間の売上高は30％超の増加を見込んでいると話した。第1四半期の売上高は前期比8.4％増、前年同期比35.1％増。親会社