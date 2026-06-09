スマホホルダー設置が「違反金50万円」につながる!?スマートフォン（スマホ）をナビゲーション代わりに使ったり、音楽アプリを再生するために、運転席の周囲にスマホを固定する「スマホホルダー」を設置したクルマを非常に多く見かけます。カー用品店やディスカウントストアでも多種多様なタイプのホルダーが手軽に手に入るため、もはや現代のクルマの定番装備とも言える存在になりました。【画像】「これはアウトォォーー！」