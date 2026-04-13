新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、４月11日（土）に開局10周年を迎え、同日午後３時から特別番組『30時間限界突破フェス』を生放送。特番内企画にて『「愛のハイエナ特別編」あつまれ ハイエナの森』を生放送した。 このたび特別番組『30時間限界突破フェス』内にて、お笑いコンビ・ニューヨーク、さらば青春の光がレギュラー出演する「ABEMA」オリジナル番組『愛のハイエナ』シリーズの特別編として、『あつまれ ハ