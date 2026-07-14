北陸新幹線・延伸ルートの現状と3つの選択肢 北陸新幹線の敦賀―新大阪間の延伸を巡り、ルート選定の議論が大詰めを迎えています。 【画像を見る】ルート案として急浮上JR桂川駅ってどんなところ？【空撮】 現在、与党の整備委員会において調整が進められていて、維新側は「米原ルート」案と「小浜・京都ルート」のうち、JR桂川駅付近を通る「桂川案」を提案。自民側は「桂川案」と京都駅