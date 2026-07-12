長距離のフライトや新幹線で、前の席の人がリクライニングをぐっと倒してきた瞬間の、あの微妙な気持ち――経験のある方は少なくないと思います。狭くなった膝もとを恨めしく思いつつ、それでも「まあ、そういう座席だし」と自分に言い聞かせて、そっとやり過ごす。多くの人がそうやって折り合いをつけている、はずなのですが。じつはこの「たかがリクライニング」だけに限りませんが、世界の空ではいま、じわじわと荒れているよう