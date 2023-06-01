【APX】 3月30日 発売 価格：34,980円

KSCは、ガスブローバック「APX」を3月30日に発売する。価格は34,980円。

本商品は、イタリアのベレッタ社が開発した自動拳銃「ベレッタ APX」をトイガンで再現したもの。

スライドやバックストラップ、マガジンベースにはリアルな公式ロゴが打刻されており、ボディはポリマー素材を採用。700gに満たない軽量かつコンパクトなボディながら、グローブ着用時でも握りやすくスライドを引きやすいデザインが特徴的なモデルとなっている。

実銃同様、左右両側から操作できるアンビスライドストップや容易に左右付け替え可能なマガジンキャッチ、トリガーセフティなどを装備しており、携帯性と操作性を兼ね備えている。

また、KSC最大級の大口径16mmピストンのエンジンを搭載し、小さなボディで俊敏かつダイナミックなブローバック動作を実現している。サイトは3ドットタイプで、フロントサイトは調整できるほか、市販ドットサイト取付用のアダプタープレート3種が付属する。

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※発売日は流通により前後する場合があります。