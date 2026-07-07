山を覆うように立ち上る巨大な煙。スペイン北東部で発生した山火事です。7日現在、山火事はスペイン全土163カ所で発生し、焼失面積は東京ドーム1100個分以上の広さに及びます。大規模な山火事は、隣国ポルトガルでも発生。住宅に迫る炎を食い止めようと、住民が懸命に抵抗しています。しかし火は強風にあおられ、3つの自治体に拡大。別の地域では、住民が自らホースを握り、自宅を守ろうと消火活動に加わっていました。さらに、フ