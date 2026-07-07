プロ初ヒットの記念球を手に笑顔を見せる知念大成（カメラ・宮崎　亮太）スポーツ報知

巨人が阪神に逆転勝ち 知念大成がヒーローインタビュー一問一答

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 巨人が7日の東京ドームで阪神に逆転勝ちし、単独首位に浮上した
  • 育成ドラフト5位ルーキー・知念大成がプロ初打席で初安打を放ち好機を演出
  • 続く坂本の逆転３点二塁打で阪神・高橋の開幕10連勝にも初めて土をつけた
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