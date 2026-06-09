タレントの梅宮アンナ（53）が9日に都内で、あす10日発売の自著「フルコースがんと私と家族の日々」（文芸春秋刊）の記者会見を行った。2024年8月に乳がんのステージ3Aであることを公表。免疫療法や民間療法に一切頼らず、抗がん剤、手術、放射線治療という「標準治療」を行い、翌年にがんを乗り越えるまでの赤裸々な闘病記。がんを宣告された時から書籍化の構想があったといい、「私はこういう治療をしながらがんを乗り越え