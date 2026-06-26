俳優の村上虹郎（29）が、傷害の容疑で警視庁原宿署から書類送検されたことが物議を醸している。‘24年、東京都渋谷区の自宅で、当時交際中だった女性の顔を殴るなどして重傷を負わせた疑いがもたれている。「各社の報道によると、村上さんは、‘24年の3月から5月のあいだに、およそ4回にわたって女性の髪をつかんで頭部を窓に打ち付ける、顔面を殴りつけるなどの暴行を加えたといいます。この元交際女性は、この傷害行為によって