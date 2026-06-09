タレントの梅宮アンナ（53）が9日、都内で行われた著書『フルコースがんと私と家族の日々』（文藝春秋）の発売記念記者会見に出席。2019年に亡くなった父・辰夫さんの晩年について明かした。【写真】柔らかな装いで登場した梅宮アンナ本書には、「あんまり言ってこなかったことを書かないと意味がない」という思いから、これまで公にしてこなかった父・辰夫さんとのエピソードも多く盛り込んだ。同書には6度のがんを経験した