東京・品川区で23日朝、乗用車が歩道に突っ込み、歩行者ら4人が病院に搬送されました。23日午前7時半ごろ、品川区西五反田で、「歩行者と車の事故があった」と110番通報がありました。警視庁によりますと、走行中の乗用車が歩道に乗り上げたうえ、さらに近くで改修工事をするために組んでいたとみられる足場に突っ込んで停車したということです。この事故で、歩道を歩いていた20代の男性2人が軽傷、車に乗っていた60代の男性と50代