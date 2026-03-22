格納庫でテントキャンプ北九州空港を拠点とする航空会社スターフライヤーと旅行会社JTBが2026年3月12日、あまりに異色ともいえる体験プログラム「STARFLYER BASE KITAKYUSHU 〜翼のヒミツキチ〜」を発表しました。【写真】えっ…これが「空港の格納庫での異色キャンプ」驚愕の全貌ですこのプログラムでは、北九州空港にあるスターフライヤーの格納庫内にテントで一晩宿泊するというもので、テントは航空機から数メートルの近距