金色の全身タイツ姿サッカーW杯北中米大会の日本対ブラジル戦を観戦するためにアメリカ・ヒューストンを訪れていた江頭2：50が、フジテレビのニュース番組「FNN Live News α」の生中継に映り込み、女性アナウンサーに抱きついたことが物議を醸している。【ラリー遠田/お笑い評論家】＊＊＊【写真】「ドーン！」…舞台上で暴れまわる江頭2：50。乳首に「NG」も金色の全身タイツ姿でカメラの前に現れた江頭は、現地のファンの