かつてバラエティ番組で活躍した“2世タレント”だった坂口杏里（35）。現在はYouTuberインフルエンサーとして活動しているが、最近ではビジュアルの激変ぶりがネットをざわつかせていて――。’08年、女優・坂口良子さん（享年57）の長女として17歳で芸能界に華々しくデビューした坂口。素朴で天真爛漫なキャラクターで人気を博し、母と娘で多くのバラエティ番組に出演していた。だが’13年3月、最愛の母を亡くしてからは人生が