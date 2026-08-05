8月2日、大千秋楽を迎えたミュージカル『愛の不時着』。その2日後、Xを更新し、ファンや関係者への感謝の言葉を綴った主演の三山凌輝（27）だったが……。三山は投稿で、《ミュージカル 愛の不時着大千秋楽まで誠にありがとうございました》と書き出し、《最後まで無事に走り抜けれた事、リジョンヒョクと最後の1秒まで向き合い続ける事が出来たことを心から感謝致します》とコメント。《劇場へ足を運んで下さった皆様応援して