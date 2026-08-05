元プロレスラーの長州力さんが8月5日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。静岡県沼津市で眼科の手術を受けることを明らかにしました。【写真を見る】【 長州力 】眼科手術を告白「ここ二年ぐらい視力が悪くかなり辛い生活をしてました」将来を見据えた決断長州さんは投稿の中で、「ここ二年ぐらい視力が悪くかなり辛い生活をしてました」と明かし、「この先の事を考え手術をすることに」と、将来を見据えての決断であることを説明