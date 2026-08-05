アメリカ、イラン、オマーンの3カ国が、ホルムズ海峡の再開に向けた暫定合意の最終調整を進めていると、アメリカメディアが4日、報じました。アメリカのニュースサイトアクシオスは4日、アメリカ政府当局者の話として、早ければ5日にもアメリカ政府がホルムズ海峡の再開に向けた暫定合意を発表する見通しだと伝えました。合意案によりますと、ホルムズ海峡を通ってペルシャ湾へ入る船舶はイラン領海側の航路を、アラビア海へ向かう