ウクライナ国防省情報総局（GUR）の当局者は5日、北朝鮮のミサイル部隊がロシア西部への展開を開始しており、対ウクライナ攻撃用として弾道ミサイル最大120発と発射装置6基を装備する可能性があると明らかにした。部隊は約90人規模で、ロシア西部ボロネジ州に展開し、ロシア軍第112ミサイル旅団と共同運用される可能性があるという。ロシア、北朝鮮両政府は現時点でコメントしていない。これまで北朝鮮はロシアに砲弾や弾道ミサイ