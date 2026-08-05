愛知県内では、豊橋市で15歳の男子高校生が部活動で屋外を走っていて嘔吐をして救急搬送されるなど、午後2時までに16人が病院に運ばれました。 【写真を見る】部活中に嘔吐…男子高校生を搬送 ｢高校生くらいの女性が汗をかいていて動けない｣の通報も 愛知県で16人救急搬送 熱中症か 各自治体の消防本部によりますと、午前10時過ぎに豊橋市内で部活動で屋外を走っていた15歳の男子高校生が嘔吐をして病院に運ばれました。 「高校