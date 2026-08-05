東京都の最低賃金が、10月にも現在の時給1226円から1280円に引き上げられる見通しです。最低賃金は、パートやアルバイトを含む、原則すべての労働者に最低限支払わなければならない時給です。東京地方最低賃金審議会が今年度は54円引き上げ、1280円にするよう東京労働局に5日、答申しました。東京労働局は今後、必要な手続きを進め、早ければ10月1日から適用される見通しです。54円の引き上げは過去2番目の大きさで、厚生労働省の