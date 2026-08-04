俳優・三山凌輝との関係が報じられた、元宝塚歌劇団花組トップ娘役の花乃まりあ。注目されているのは報道の内容だけではない。トップ娘役として築いてきた品格あるイメージとのギャップが、今後の芸能活動にも影響を及ぼしかねない厳しい現実を浮かび上がらせている。【写真】私生活では2歳児の母、息子との姿を公開した花乃まりあ元トップ娘役が背負う“特別な視線”俳優の三山凌輝と、元宝塚歌劇団花組トップ娘役で俳優の花