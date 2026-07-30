7月31日から、俳優の田中圭が主演を務める舞台『母さん、ラブソングです。』が上演される。俳優業への本格復帰となるなか、地上波ドラマで復活する可能性も取りざたされて──。発端となったのは、29日の「WEB女性自身」の報道だ。「記事によれば、2027年1月クールに、テレビ東京系で放送予定の連続ドラマで、主演が内定していると伝えられました。田中さん演じる主人公が、全国各地の温泉を回る内容になるとされています。2