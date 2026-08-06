2024年10月に北海道江別市の公園で男子大学生のXさん（当時20）が集団暴行を受け、死亡した事件。強盗致死などの罪に問われている川口侑斗被告（当時18）に対して、検察側は無期懲役を求刑した。【写真を見る】江別市・大学生暴行事件6人の被告の人物相関図。被害者Xさんの小学校の卒アル写真ほかXさんと交際をめぐってトラブルになった八木原亜麻被告（21）が、友人である川村葉音被告（21）に相談した結果、川村被告が知人