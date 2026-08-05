人気ドラマ「ザ・ソプラノズ／哀愁のマフィア」などで知られたヴィンセント・パストーレさんが死去した。80歳だった。1日、ニューヨークのブロンクスにある自宅で遺体となって見つかったとデッドラインが報じた。3日間連絡が取れない状態だったと言われているが、死因などについては現在調査中だという。 【写真】人気米ドラマで医師役の俳優、ALS闘病の末に53歳で死去 パストーレさんはベトナム戦
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