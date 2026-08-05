テレビ朝日系「深夜のダイアン」が４日に放送され、ダイアン津田篤宏、ユースケが出演した。この日は「未公開連発ＳＰ」。若手時代から２人と親交の深かった東野幸治は津田に「だから婿養子の石村さんやろ？本名は違うねんな？もう」と聞いた。津田が「そうですよ。石村ですから」と答えると、東野は「だから世の中に名前を隠してやってるわけでしょ？本名を」とイジった。津田は笑いながら「隠してないです。芸名が津田に