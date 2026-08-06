■MLBカブス7ー6ドジャース（日本時間6日、リグリー・フィールド）【日程一覧】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年 ドジャース・大谷翔平（32）は敵地でのカブス戦に“1番・DH”でスタメン出場。5打数3安打2本塁打2三振。1回に今季11度目の先頭打者弾で5試合ぶりの25号、8回には今季初の1試合2本塁打の26号を放った。カブス・鈴木誠也（31）は5打数1安打で自己最長の23試合連続出塁、先発の今永昇太（32）は5回1