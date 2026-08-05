NHKは5日、番組出演者から性被害を受けPTSD=心的外傷後ストレス障害を発症した職員に対し、社内で不適切な対応を続けていたと発表し、謝罪しました。【写真で見る】NHKで番組出演者から“性被害”事案発生からの経緯NHK 性被害を受けた職員に不適切対応事案発生からの経緯井上貴博キャスター:NHKの発表をもとにした、調査開始までの経緯です。【調査開始までの経緯】▼2025年4月職員Aから「番組出演者から性被害により体