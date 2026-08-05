news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「ドローンに追い回され爆発し負傷ゼレンスキー大統領も非難」についてお伝えします。◇「ドローンは私を狙って追い回した。とても怖かった」と語ったのは、ウクライナの南部ヘルソンでドローンによる攻撃を受けた男性です。ウクライナ当局が4日に公開した映像には、男性が攻撃を受けた瞬間が映っていました。当時、野菜を販売していた男性に接近する1機のドローン。男性は車