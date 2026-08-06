【写真・画像】いきなり乱入… 河村勇輝、試合前に“まさかのサプライズ”！ 背後から突然抱きつかれる “勝負の3年目”NBA挑戦を激励しに来た人物　1枚目ABEMA TIMES

河村勇輝がサマーリーグでノールックタップパスを披露しアリーナを沸かせる

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 河村勇輝NBAマーリーグでノールックパスを披露し会場を沸かせた
  • 視線を向けずにタップパスを通し、味方の豪快なダンクシュートをアシスト
  • この日8得点4アシストを記録し、本契約獲得を目指す3年目の夏に弾みをつけた
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