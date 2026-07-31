文春オンラインに俳優の三山凌輝（27）が“ホテル密会”が報じられて約9日が経った。まさに大炎上中といったところだが、三山の密会相手である女優・花乃まりあ（33）に対する厳しい声も止む気配がなく、とある元“国民的女優”との類似点が囁かれていて――。同記事によれば、新宿にある高級シティホテルで密会していたという三山と花乃。2人は現在上演中のミュージカル『愛の不時着』で共演しており、密会の日は東京公演の休演日