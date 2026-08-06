蕎麦チェーン「ゆで太郎」を展開する「ゆで太郎システム」は最低1.7万円のベースアップにより、2027年度の大卒初任給が35.5万円になると公表した。一部職種の高卒初任給も31.7万円に引き上げた。別途、新卒入社者全員に10万円のお祝い金も支給する。夏の財界セミナー盛り上がり欠如は高市首相の「経済無策」を反映か？ 具体性を欠いた話ばかりゆで太郎は信越食品が開発した業態だ。マスターフランチャイズ（主要加盟）契約によ