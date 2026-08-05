藤沢北警察署（資料写真）神奈川県警藤沢北署は４日、住居侵入の疑いで、いずれも自称で藤沢市葛原、無職の男（４６）を現行犯逮捕した。逮捕容疑は同日午後９時２０分ごろ、正当な理由がないのに隣に住む会社員男性（６０）方に侵入した、としている。署によると、男は「くしゃみをする声が聞こえてうるさかった」と供述、容疑を認めている。男は男性宅に侵入した上、男性の顔を複数回殴って切り傷を負わせた。署は傷害の