8月4日、バラエティ番組『超調査チューズデイ〜気になる答え今夜出します〜』（フジテレビ系）が放送された。ホットな話題や視聴者が気になるテーマを独自の視点で徹底的に調査するという趣旨の同番組だが、放送内容が物議を醸している。この日は、大手コンビニチェーン「ファミリーマート」を舞台に、オリジナル商品のなかから「外国人が大好きなコンビニグルメTOP10」を食べて当てるというクイズを放送した。“食ベンジャー