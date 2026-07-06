永野芽郁が7月5日、神奈川県横浜市内で最新写真集『MAGNOLIE』の発売記念イベントを開催した。フォトブックは25歳最後に異国の地・フィリピンで撮影され、飾らない自然体の表情や永野の率直な姿を収めた一冊。発売前から予約が殺到し、発売直後には『オリコン週間BOOKランキング』の写真集ジャンルで初登場1位を獲得するなど、相変わらずの人気の高さを見せつけている。【写真】「似合わない」と言われてブチギレた永野芽郁の金