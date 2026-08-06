エディオンピースウイング広島で入団会見に臨んだ川村（撮影・畠山賢大）デイリースポーツ

川村拓夢がJ1広島に復帰、「このクラブでキャリアを全うしたい」と誓う

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 川村拓夢がFC レッドブルザルツブルクからJ1広島へ完全移籍で復帰した
  • 「このクラブでキャリアを全うしたい」と広島への強い愛着を語り背番号８を背負う
  • 広島は8日の千葉戦から秋春制初年度で11年ぶりのリーグ制覇を目指す
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