家にわんこを迎えたら…？夫のまさかの反応が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で40万8000回再生を突破し、「最高の末路ｗ」「メロメロで草」「コレがワンワンマジック」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：犬を飼うのを反対していた夫→『ハスキー犬の赤ちゃん』を飼い始めた結果…嘘のような『まさかの末路』】 反対していた父の反応 Instagramアカウント「syokutore