米プロバスケットボールＮＢＡクリッパーズの八村塁（２８）が５日、ジーライオンアリーナ神戸で行われた、自身が主催する中高生向けの技術指導キャンプに参加。トークショーも行われ「Ｂリーグでキャリアを終わらせたいと思っている。Ｂリーグでプレーするのは一つの夢」と、将来的に日本でプレーすることを希望した。発言を受けて、会場は大盛り上がり。米国の家では車を５台以上所有していることなども明かして、ファンを喜